14 марта украинский гимнаст объявил отличную новость – его дисквалификацию сократили с 4-х лет до 2-х, поэтому он может возобновить спортивную карьеру. В начале апреля Верняев известил еще одну хорошую для него и его поклонников информацию – гимнаст попал в основу сборной Украины.

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Верняев: Сейчас отказался от всего, что может мешать

Олег занимается процессом возвращения в спорт, ведь во время дисквалификации не мог выступать, тренироваться и даже судить соревнования. Верняев мог только поддерживать форму и ходили в зал.

Сейчас отказался от всего, что может мешать – и нормально. Когда ты уже становишься в ряды, понимаешь свою цель и куда ты идешь, то немного проще это делать,

– сказал олимпийский чемпион в Рио.

29-летний гимнаст рассказал, когда болельщики смогут снова насладиться его выступлением на соревнованиях. Но придется немного подождать.

Думаю, что через месяц или два смогу вернуться в режим полных тренировок. Я, в принципе, понимаю, когда у меня планируются первые международные состязания. Скажу, когда уж точно буду в списках. Пока готовлюсь, не буду забегать вперед, у нас ведь очень травматический вид спорта. Посмотрим,

– заявил Верняев.

Напомним! История с допингом началась еще зимой 2021 года. В его организме нашли запрещенный мельдоний. Олег Верняев был уверен, что это на 100% был донос, ведь кому-то он просто очень сильно помешал в профессиональном спорте.

"Детские соревнования – это одна история, а взрослые – совсем другая": о составе Украины на Евро-2023

Также Олег назвал главную задачу сборной Украины: "Чтобы ребята попали в топ-13 на чемпионате Европы и отобрались на мировое первенство".

Рассказал Верняев и о нынешнем составе украинской команды на соревнование. Среди ребят Олег выделил опытного Игоря Радивилова, готовящегося по индивидуальному режиму.

"Мельников и Колодий прошли достаточно высокие нагрузки, то есть физически готовы. Нормальный скелет команды. Что касается Ильи Ковтуна, то он уже тоже достаточно опытный гимнаст. О Стельмахе не скажу, потому что не знаю, что там у него. Но на чемпионате Украины он разделил третье" место с парнем, который у нас постоянно на травмах и практически с нуля выступал. Поэтому не знаю", – рассказал Верняев.

Двухкратный призер Олимпиады в Рио заявил, что хочет помочь сборной отобраться на следующие ОИ-2024, которые пройдут в Париже. Но сначала сборной без Верняева нужно попасть на чемпионат мира.

Детские соревнования – это одна история, а взрослые – совсем другая. Когда со взрослыми выходишь, то там уже не важно, кто ты и что ты. Выходишь, становишься рядом с грандами и выступаешь. Спорт – это очень непредсказуемо. Поэтому желаю успехов, будем болеть. Я сам заинтересован в том, чтобы они отобрались на чемпионат мира, и потом хочу помочь им попасть на Олимпийские игры,

– подчеркнул титулованный гимнаст.

Обратите внимание! Чемпионат Европы-2023 по спортивной гимнастике состоится с 11 по 16 апреля в турецкой Анталии. Это первенство будет отборочным на чемпионат мира. Состав мужской сборной Украины: Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Никита Мельников, Радомир Стельмах и Пантелий Колодий.