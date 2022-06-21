Вернидуб: Для меня большая честь

21 июня Кривбасс начинает подготовку к новому сезону УПЛ. В прошлом сезоне криворожский клуб занял второе место в Первой лиге и очень быстро сумел вернуться в элитный дивизион после своего возрождения.

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Перед этим клуб объявил о смене тренерского состава. Теперь командой будет руководить опытный и успешный Юрий Вернидуб. С его приходом сменился и состав помощников, кроме тренера голкиперов.

Вернидуб задержится в Кривом Роге на три года. Именно на только стороны заключили контракт – до 30 июня 2025 года. Специалист кратко прокомментировал свой новый вызов в тренерской карьере.

Для меня большая честь в это сложное для нашей страны время тренировать именно украинский клуб. Клуб с большим славным именем и немалыми амбициями. А также это предоставит новые возможности в информировании и помощи ВСУ,

– сказал Вернидуб.

Он уверен, что это пришествие пойдет на пользу клубу и украинской армии. Почему так сказал Вернидуб? Дело в том, что тренер будет не только заниматься футболом, но и совмещать его со службой в ВСУ. Для этого наставника перевели в Кривой Рог.

Напомним, что Юрий Вернидуб с первых дней полномасштабного вторжения вернулся в Украину, бросил работу в молдавском Шерифе и стал в защиту страны.