Летом 2022 года Юрий Вернидуб получил предложение возглавить криворожскую команду. Командование отпустило одного из лучших украинских тренеров в Кривой Рог. Впрочем, при необходимости он готов сразу присоединиться к собратьям.

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Вернидуб: Там вся нация отморожена

Главный тренер Кривбасса признался, что при встрече застрелил бы кровавого кремлевского диктатора, который принес столько горя украинцам. Однако это не изменило бы народ России, который превратился в зомби и поддерживает преступные действия Путина.

"Я застрелил бы эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет. На России таких отморозков, как Путин, хватает, там вся нация отморожена. Эти люди живут в своем вакууме и им все по барабану.

Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ слава Украине!", – отметил Вернидуб.

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