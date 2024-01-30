Летом 2022 года Юрий Вернидуб получил предложение возглавить криворожскую команду. Командование отпустило одного из лучших украинских тренеров в Кривой Рог. Впрочем, при необходимости он готов сразу присоединиться к собратьям.
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Вернидуб: Там вся нация отморожена
Главный тренер Кривбасса признался, что при встрече застрелил бы кровавого кремлевского диктатора, который принес столько горя украинцам. Однако это не изменило бы народ России, который превратился в зомби и поддерживает преступные действия Путина.
"Я застрелил бы эту гниду с легкостью и большим удовольствием, но, думаю, это не поможет. На России таких отморозков, как Путин, хватает, там вся нация отморожена. Эти люди живут в своем вакууме и им все по барабану.
Но украинцы сильнее и в любом случае победа будет за нами. Я верю в наших ребят и хочу еще раз их поблагодарить. Слава ВСУ слава Украине!", – отметил Вернидуб.
Россия уничтожает украинский спорт
- С начала полномасштабного вторжения российские захватчики повредили 343 спортивных объекта по всей Украине, из которых 95 уничтожены полностью.
- Более 360 украинских спортсменов и тренеров погибли от пуль и снарядов российских преступников.
- Большие потери понес украинский футбол. На фронте погибли известные футболисты: Сергей Баланчук, Сергей Рожок, Роман Годованый, Игорь Фиалко. И это неполный список погибших игроков и тренеров профессиональных и любительских команд.
- Фанатское движение Украины понесло неоправимые потери из-за захватнической войны россиян.
- С футбольной карты Украины пропало много футбольных команд и детских секций.