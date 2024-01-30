По мнению тренера, Украина обязательно должна выйти на Евро-2024. Также он вспомнил матч с Италией и отметил, что там произошел несчастный случай.
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Вернидуб раскритиковал позицию УЕФА
"На мой взгляд пенальти на Мудрику было железобетонное. Забили бы одиннадцатиметровый или нет это уже другое дело, но арбитр допустил ошибку. Хочется, чтобы из-за такой несправедливости наша команда доказала своей игрой, что достойна быть на Евро", сказал Вернидуб.
Также журналист напомнил неоднозначную позицию УЕФА относительно выхода Украины на Евро-2024. В частности, руководитель организации Александер Чеферин заявил, что обеспокоен возможным.выходом "сине-желтых" на ЧЕтакже он неоднократно высказывался что емужалость российских спортсменовкоторых не допускают к соревнованиям.
"Я не могу понять этого человека. Недавно Чеферин заявил, что ему жаль российских футболистов постоянно намекает на возвращение команд РФ к европейским соревнованиям".
Пусть приедет в Украину и посмотрит, что у нас творится. Пусть увидит, как российские фашисты уничтожают мирную инфраструктуру и убивают невинных людей", - подчеркнул тренер.
Вернидуб подчеркнул, что в УЕФА не понимают очевидных вещей.
Мне кажется, что в УЕФА сидят люди, которые не понимают очевидных вещей. Но, несмотря ни на что, мы все равно сильнее и рано или поздно победим. Украинцы будут свободным народом, а не в ярме
добавил Вернидуб.
Что известно об отборе Украины на Евро-2024
- После отбора на Евро-2024 Украине не удалось напрямую попасть на турнир заняв третье место в своей группе. Команда под руководством Сергея Реброва готовится к участию в плей-офф квалификации, которая состоится весной 2024 года.
- В полуфинале этого этапа украинцы столкнутся со сборной Боснии и Герцеговины, определенной результатами жеребьевки. Указанная игра запланирована на 21 марта 2024 года и пройдет на поле боснийцев.
- В случае победы Украины в плей-офф квалификации команда сыграет в финале против победителя пары Израиль Исландия. Этот потенциальный поединок станет номинальной домашней игрой для "сине-желтых" и состоится 26 марта на "Городском стадионе" в польском Вроцлаве.