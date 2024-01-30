Влітку 2022 року Юрій Вернидуб отримав пропозицію очолити криворізьку команду. Командування відпустило одного з найкращих українських тренерів до Кривого Рогу. Втім, за необхідності він готовий одразу приєднатися до побратимів.

Читайте також Не розуміють очевидних речей, – Вернидуб запросив Чеферін приїхати в Україну

Вернидуб: Там вся нація відморожена

Головний тренер Кривбасу зізнався, що при зустрічі застрелив би кривавого кремлівського диктатора, який приніс стільки горя українцям. Проте це не змінило народ Росії, який перетворився на зомбі та підтримує злочинні дії Путіна.

"Я застрелив би цю гниду з легкістю і великим задоволенням, але, думаю, це не допоможе. На Росії таких відморозків, як Путін, вистачає, там вся нація відморожена. Ці люди живуть у своєму вакуумі і їм все по барабану.

Але українці сильніші і в будь-якому випадку перемога буде за нами. Я вірю в наших хлопців і хочу ще раз їм подякувати. Слава ЗСУ, слава Україні!", – зазначив Вернидуб.

Росія знищує український спорт