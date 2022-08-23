Из-за чрезмерной эмоциональности: Вернидуб получил красную карточку в матче с Колосом

Матч Колос – Кривбасс закрывал программу стартового игрового дня УПЛ. Ковалевцы одержали минимальную победу в противостоянии с криворожцами.

За что наказали Вернидуба

Матч запомнился удалением главного тренера Кривбасса Юрия Вернидуба. Новый тренер криворожской команды дал волю своим эмоциям, за что его и наказали, пишет 24 канал.

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Это произошло на 81-й минуте встречи. Тренер выражал свое недовольство спустя момент, в котором на газоне оказался центрбек команды Иван Зотько. Вернидуб был уверен, что футболист Колоса отмахнулся от игрока Кривбасса.

Вернидуб обратился к помощнику главного арбитра Юрию Иванову. Однако после подсказки четвертого судьи Александра Омельченко главный арбитр встречи подошел к тренеру и удалил его, а также одного из представителей его команды с поля.

Но на этом все не закончилось, после объявленного вердикта наставник криворожцев замахнулся кулаком на резервного арбитра, хотя и не нанес удар.

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Что ожидает тренера

Юрий Вернидуб пропустит матч второго тура УПЛ против Шахтера.

Его дисквалификацию могут продлить, все зависит от решения Дисциплинарного комитета.

Колосс на своем поле обыграл Кривбасс со счетом 1:0.

Напомним, что Вернидуб возглавил Кривбасс в июне. Он не отказывается от своих военных обязанностей, поэтому будет совмещать тренерскую деятельность со службой в ВСУ.