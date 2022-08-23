Колос – Кривбасс 1:0

Гол: Гончаренко, 36.

Во вторник прошли четыре поединка чемпионата Украины. В последней игре сошлись Колос и новичок УПЛ Кривбасс, пишет 24 канал.

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Криворожцы провели активно подготовку к сезону, подписав ряд качественных игроков и назначив главным тренером Юрия Вернидуба. Колосс же выглядел небольшим аутсайдером поединка.

Однако игра показалась равной. Судьбу встречи решил один гол в первом тайме. После подачи с фланга игрок Колоса попал в штангу. Однако сфера улетела к Гончаренко, добившему ее в сетку ворот.

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Гости пытались восстановить паритет, но больше проявляли эмоции. Из-за этого две желтые карточки получил Юрий Вернидуб, за что раньше покинул поле. Напомним, что коуч параллельно с тренерской работой проходит службу в ВСУ.

Завтра в УПЛ пройдет всего один поединок. В нем Движение примет Металлист. Начало – в 15:00 по киевскому времени. Напомним, что матчи Ингулец – Динамо и Днепр-1 – Ингулец перенесены на ноябрь из-за участия киевлян и днепрян в еврокубках.

Как закончились другие матчи: