За що покарали Вернидуба

Матч запам'ятався вилученням головного тренера Кривбасу Юрія Вернидуба. Новий тренер криворізької команди дав волю своїм емоціям, за що його і покарали, пише 24 канал.

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Це сталося на 81-й хвилині зустрічі. Тренер висловлював своє невдоволення через момент, в якому на газоні опинився центрбек команди Іван Зотько. Вернидуб був переконаний, що футболіст Колоса відмахнувся від гравця Кривбаса.

Вернидуб звернувся до помічника головного арбітра Юрія Іванова. Однак після підказки четвертого судді Олександра Омельченка, головний арбітр зустрічі підійшов до тренера та вилучив його, а також одного з представників його команди з поля.

Та на цьому все не закінчилося, після оголошеного вердикту наставник криворіжців замахнувся кулаком на резервного арбітра, хоча й не завдав удару.

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Що очікує на тренера

Юрій Вернидуб пропустить матч другого туру УПЛ проти Шахтаря.

Його дискваліфікацію можуть подовжити, все залежить від рішення Дисциплінарного комітету.

До речі. Колос на своєму полі обіграв Кривбас з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що Вернидуб очолив Кривбас цього червня. Він не відмовляється від своїх військових обов'язків, тому поєднуватиме тренерську діяльність зі службою в ЗСУ.