За что наказали Вернидуба

Матч запомнился удалением главного тренера Кривбасса Юрия Вернидуба. Новый тренер криворожской команды дал волю своим эмоциям, за что его и наказали, пишет 24 канал.

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Это произошло на 81-й минуте встречи. Тренер выражал свое недовольство спустя момент, в котором на газоне оказался центрбек команды Иван Зотько. Вернидуб был уверен, что футболист Колоса отмахнулся от игрока Кривбасса.

Вернидуб обратился к помощнику главного арбитра Юрию Иванову. Однако после подсказки четвертого судьи Александра Омельченко главный арбитр встречи подошел к тренеру и удалил его, а также одного из представителей его команды с поля.

Но на этом все не закончилось, после объявленного вердикта наставник криворожцев замахнулся кулаком на резервного арбитра, хотя и не нанес удар.

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Что ожидает тренера

Юрий Вернидуб пропустит матч второго тура УПЛ против Шахтера.

Его дисквалификацию могут продлить, все зависит от решения Дисциплинарного комитета.

Кстати говоря. Колосс на своем поле обыграл Кривбасс со счетом 1:0.

Напомним, что Вернидуб возглавил Кривбасс в июне. Он не отказывается от своих военных обязанностей, поэтому будет совмещать тренерскую деятельность со службой в ВСУ.