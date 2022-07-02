Герб и "Слава Украине": Вернидуб, который служит в ВСУ, набил патриотическую татуировку – фото
Источник:фейсбук Кривбасса
Юрий Вернидуб как настоящий патриот Украины вернулся домой после полномасштабного вторжения России в нашу страну. Футбольный наставник приступил к службе в ВСУ.
Патриот до глубины души
56-летний специалист взял оружие в руки, чтобы выгнать врага из своей страны. Юрий Вернидуб пополнил ряды ВСУ, но теперь будет совмещать службу с тренерской работой.
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Вернидуб-старший возглавил Кривбасс, возвращающийся к выступлениям в УПЛ после своего возрождения. Для этого его даже перевели на службу в Кривой Рог.
Украинский наставник не раз отличался патриотическими заявлениями, а его поступок покинуть молдавский Шериф ради защиты Украины вызывает только уважение и аплодисменты.
В объективы клубного фотографа Кривбаса попала татуировка Вернидуба, которую он сделал после вступления в ВСУ. Интересно, что наставник был категорически против отца, запрещал их делать жене и своим детям.
Патриотическое тату Вернидуба / Фото Кривбасса
Теперь на руке успешного тренера красуется флаг Украины, герб и лозунг "Слава Украине". Красоты добавляют колосья пшеницы и веточки красной калины, которые являются символами страны.
Вернидуб сделал тату / Фото Кривбасса
Юрий Вернидуб рассказал, что захотел сделать тату после слов кафиров "у кого есть тату - это нацисты. Это подтолкнуло его, чтобы изменить свои принципы. Тату наставник сделал в части, а его набивка длилась 5 часов.
- Кривбасс под руководством Вернидуба начал подготовку к новому сезону УПЛ. Тренировочный процесс будет разделен на три части. Криворожский клуб будет тренироваться только в пределах Украины.
- Главный тренер команды не рассматривает другие варианты, как проведение УПЛ в Украине.