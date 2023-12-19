Лунин выжил его из ворот: Реал определился с будущим конкурента украинца

Сезон-2023/2024 в самом разгаре, а в мадридском Реале уже думают о будущем. Вероятно, что по окончании сезона команда лишится голкипера.

Источник сообщает, что по окончании текущего сезона Реал покинет Кепа. Летом 2024-го испанский голкипер вернется в Челси, откуда его "сливочные" арендовали на год.

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Хорошие новости для Лунина

Однако ранее была информация, что Карло Анчелотти удовлетворен игрой арендованного голкипера. Поэтому будет просить руководство, чтобы клуб выкупил контракт испанского вратаря. Похоже, теперь риторика наставника изменилась, наговорившего лишнего о будущем Лунина после матча против Кадиса.

Тогда при Андрее вступились болельщики и футболисты. Что повлияло на Анчелотте, который так разбрасывался комплиментами в сторону соперника украинца. После чего Кепа только однажды сыграл (в Лиге чемпионов) после восстановления травмы. Далее в ворота вернулся Лунин.

Даже перед прошлым туром была информация, что Кепа будет защищать владение "галактикосом" в игре против Вильярреала. Но в старте вышел вратарь сборной Украины. Отметим, что та встреча закончилась разгромной победой "сливочных" 4:1.

В Реале уже сообщили Челси, что не будут продолжать сотрудничество с Кепой.

Напомним, что первый номер команды Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы. Бельгиец порвал "кресты" и выбыл до апреля 2024 года. Лунин воспользовался возможностью и, похоже, доказал Анчелотти, который полностью был отчаялся в украинском голкипере.