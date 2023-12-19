Джерело повідомляє, що по закінченню поточного сезону Реал покине Кепа. Влітку 2024-го іспанський голкіпер повернеться у Челсі, звідки його "вершкові" орендували на рік.

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Хороші новини для Луніна

Однак раніше була інформація, що Карло Анчелотті задоволений грою орендованого голкіпера. Тому буде просити керівництво, аби клуб викупив контракт іспанського воротаря. Схоже, тепер риторика наставника змінилась, який наговорив зайвого про майбутнє Луніна після матчу проти Кадіса.

Тоді за Андрія заступились уболівальники та футболісти. Що вплинуло на Анчелотті, який так розкидався компліментами у бік суперника українця. Після чого Кепа лише одного разу зіграв (у Лізі чемпіонів) після відновлення від травми. Далі у ворота повернувся Лунін.

Навіть перед минулим туром була інформація, що Кепа захищатиме володіння "галактікос" у грі проти Вільярреала. Але у старті вийшов воротар збірної України. Відзначимо, що та зустріч закінчилась розгромною звитягою "вершкових" 4:1.

Начебто у Реалі вже повідомили Челсі, що не будуть продовжувати співпрацю з Кепою.

Нагадаємо, що перший номер команди Тібо Куртуа продовжує відновлюватись від травми. Бельгієць порвав "хрести" та вибув до квітня 2024-го. Натомість Лунін скористався можливістю та, схоже, довів Анчелотті, який повністю був зневірений в українському голкіперу.

Трохи статистики! У поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже відіграв за Реал 9 матчів (4 із них були "сухі"), у яких пропустив 6 голів. Нещодавно з'явилась інформація, що ще декілька сезонів тому Андрій таємно продовжив контракт із мадридцями на рік. Тепер він розрахований до 30 червня 2025 року.