Реал – Вильярреал 4:1

Голы: Беллингем, 25, Родриго, 37, Браим Диас, 64, Модрич, 68 – Моралес, 54.

В Испании подходит к концу 17 тур Ла Лиги. В последнем матче воскресенья мадридский Реал принимал непростого оппонента в лице Вильярреала, пишет 24 канал.

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Ожидалось, что Карло Анчелотти посадит Андрея Лунина на скамейку запасных, ведь Кепа Аррисабалага восстановился от травмы. Впрочем, уверенная игра украинца изменила мнение итальянца.

Лунин вышел из старта и не подвел свою команду, хотя покинуть ворота сухими не смог. Пропустил Андрей с единственного удара в створ своих ворот на 54 минуте.

Однако вина украинца в нем вряд ли есть, ведь Моралеса вывели один на один с кипером. Возможно, Андрею стоило раньше выходить из ворот, но далеко не факт, что это спасло бы.

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Как бы то ни было, а на итоге это не сказалось, ведь Реал оформил по два гола в каждом из таймов. К перерыву отличились Беллингем и Родриго, для англичанина это уже 13-й гол в Ла Лиге. Во втором тайме свое имя на табло записали Браим Диас и Лука Модрич.

Турнирное положение в Ла Лиге