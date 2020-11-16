Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри должен был выйти на ринг уже в декабре 2020 года. Но боксер неожиданно заявил, что свой следующий бой проведет не быстрее следующего 2021 года.

5 декабря британец должен был провести свой бой против немецкого боксера Агита Кабаела в Лондоне. Но Тайсон решил прояснить ситуацию со своим будущим и написал в своем твиттере, что болельщики смогут его увидеть на ринге уже в 2021 году.

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Следующий бой в 2021 году

Тайсон заявил: "Цыганский король вернется на ринг в 2021 году. только те, кто поддерживал меня на 100% с момента моего возвращения, будут со мной ради славы".

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020

Отметим, что британская команда бросила вызов Кабаелу и дала 24 часа на подписание контракта о бое. Неизвестно, подерется ли в следующем году Тайсон с непобедимым боксером из Германии. О планах Тайсона британская сторона пока не сообщает.

Также в 2020 году Тайсон должен был провести третий бой против Уайлдера. Но из-за коронавируса и плотного спортивного графика в США поединок был перенесен на начало 2021 года. Фьюри вовсе не согласился с таким развитием событий вокруг боя, поэтому решил отказаться и выбрать другого соперника.