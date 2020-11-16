Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повинен був вийти на ринг вже у грудні 2020 року. Але боксер несподівано заявив, що свій наступний бій проведе не швидше наступного 2021 року.

5 грудня британець повинен був провести свій бій проти німецького боксера Агіта Кабаєла у Лондоні. Але Тайсон вирішив прояснити ситуацію зі своїм майбутнім та написав у своєму твіттері, що вболівальники зможуть його побачити на ринзі вже у 2021 році.

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Наступний бій у 2021 році

Тайсон заявив: "Циганський король повернеться на ринг у 2021 році. тільки ті, хто підтримував мене на 100% з моменту мого повернення, будуть зі мною заради слави".

The Gypsy King is returning in 2021. Only those that have supported me 100% since my comeback will be with me for the glory. — TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 15, 2020

Наголосимо, що британська команда кинула виклик Кабаєлу та дала 24 години на підписання контракту про бій. Невідомо, чи поб'ється у наступному році Тайсон із непереможним боксером з Німеччини. Про плани Тайсона британська сторона поки не повідомляє.

Також у 2020 році Тайсон мав провести третій бій проти Уайлдера. Але через коронавірус та щільний спортивний графік у США поєдинок був перенесений на початок 2021 року. Ф'юрі зовсім не погодився з таким розвитком подій навколо бою, тому вирішив відмовитись та обрати іншого суперника.