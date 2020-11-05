Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выбрал себе в соперники бывшего чемпиона Европы Агита Кабаела. Британец уже зимой выйдет на ринг.

Боксер из Великобритании вернется на ринг уже 5 декабря. Бой против немца состоится в Лондоне. Об этом сообщает The Athletic.

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Дата и место боя

По информации известного инсайдера Майка Коппинджера, стороны находятся на финальной стадии подписания контракта.

Ранее сообщалось, что команда Тайсона бросила вызов боксеру Агиту Кабаелю и дала 24 часа для того, чтобы подписать контракт о предстоящем бое.

Агита Кабаел – непобедимый немецкий боксер, который на профессиональном ринге провел 20 поединков. В его положительном активе есть победа над британцем Дереком Чисорой, который недавно потерпел поражение от украинца Александра Усика. Агит является действующим континентальным чемпионом по версии WBA и бывшим чемпионом Европы по версии EBU (2017/20).

Фьюри должен был провести бой с Уайлдером

В 2020 году боксеры должны были в третий раз выйти на ринг друг против друга. Но из-за пандемии коронавируса и плотного спортивного графика в США поединок был перенесен с декабря на начало 2021-го года. Фьюри не устроило такое развитие событий, британец не хотел терять времени и выбрал другого соперника.

В то же время у Фьюри есть контракт на два поединка с Энтони Джошуа в 2021 году. Сообщалось, что Тайсон готов сразиться с Джошуа уже в 2020 году.