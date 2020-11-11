Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры. Британец заявил, что когда у него закончится мотивация в боксе, тогда он повешает перчатки на гвоздь.

Фьюри начал свою профессиональную карьеру еще в далеком 2008 году. По словам Тайсона, он и Дерек Чисора единственные, кто остались из боксеров старой эпохи. Об этом он рассказал в интервью Гарету Дэвису, сообщает Fightnews.

Читайте также Фьюри выбрал следующего соперника на бой за титул WBC – он побеждал Чисору

Фьюри о будущей карьере

"Мы с Дереком Чисорой – последние бойцы нашей эпохи. Мы последние, кто выстоял. Все остальные, кто боксировал в прошлые дни, завершили карьеру", – заявил Фьюри.

Британец признался, что за его карьеру было немного поединков, где он на самом деле чувствовал мощь соперника.

Когда с меня будет достаточно, я просто уйду и больше не буду боксировать. Я буду знать, что с меня достаточно, поскольку в тот момент я не смогу делать то, что делал в дни моей славы,

– подытожил боксер.

Добавим, что Фьюри в своем разговоре упомянул Чисору, с земляком он дважды выходил на ринг, где получил две победы.