Фьюри заговорил о завершении карьеры
Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заговорил о завершении карьеры. Британец заявил, что когда у него закончится мотивация в боксе, тогда он повешает перчатки на гвоздь.
Фьюри начал свою профессиональную карьеру еще в далеком 2008 году. По словам Тайсона, он и Дерек Чисора единственные, кто остались из боксеров старой эпохи. Об этом он рассказал в интервью Гарету Дэвису, сообщает Fightnews.
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Фьюри о будущей карьере
"Мы с Дереком Чисорой – последние бойцы нашей эпохи. Мы последние, кто выстоял. Все остальные, кто боксировал в прошлые дни, завершили карьеру", – заявил Фьюри.
Британец признался, что за его карьеру было немного поединков, где он на самом деле чувствовал мощь соперника.
Когда с меня будет достаточно, я просто уйду и больше не буду боксировать. Я буду знать, что с меня достаточно, поскольку в тот момент я не смогу делать то, что делал в дни моей славы,
– подытожил боксер.
Добавим, что Фьюри в своем разговоре упомянул Чисору, с земляком он дважды выходил на ринг, где получил две победы.
- В октябре 2016 года Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих чемпионских титулов WBA, WBO и IBO из-за невозможности их защищать из-за психологических проблем, депрессии и проблем с наркотиками.
- В конце сентября 2016 года было известно, что в допинг-пробе Тайсона Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.
- 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в активе британца 30 побед (21 одержал нокаутом) и одна ничья.
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