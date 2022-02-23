Верю, что это наш путь к победе – Добрынская об объединении украинцев на фоне агрессии России
Источник:инстаграм Натальи Добрынской
Все больше спортсменов реагируют на агрессию России по отношению к Украине. Олимпийская чемпионка по легкой атлетке Наталья Добринская поддержала родной народ в столь непростое время.
Добрынская гордится украинцами
Титулованная легкоатлетка поделилась с подписчиками в инстаграме фото из соревнований в Стамбуле. Наталья Добринская держит флаг Украины.
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Бывшая профессиональная спортсменка отметила, что в последние дни лента в соцсетях перекрасилась в сине-желтый цвет, а родного украинского языка в постах людей стало значительно больше.
Добрынская добавила, что такое сложное время объединило украинцев, чтобы в очередной раз показать агрессору и всему миру, какова их родная страна: "Украина – современная, сильная, свободная, бескомпромиссная, не боится никаких угроз и будет бороться за свое, чтобы не произошло ".
"Верю в Украину"
Наталья гордится украинцами, которые, несмотря на такую ситуацию, не сидят дома в четырех стенах, а продолжают работать и менять нашу страну.
Вспомнила олимпийская чемпионка Игры-2022, закончившиеся 20 февраля в Пекине. Наши спортсмены, которые столкнулись с трудом, привезли домой только одну награду, которую Наталья называет победой.Любопытно. Именно в Пекине в 2008 году Наталья Добрынская принесла Украине олимпийское золото в семиборье.
Легкоатлетка надеется, что в Париже украинские спортсмены приложат максимум усилий, чтобы выступить как можно лучше.
Сейчас важно, чтобы каждый из нас укреплял свои профессиональные позиции: военные, экономические, культурные и, конечно, спортивные. Это самое лучшее проявление патриотизма. Верю, что это наш путь к победе! Верю в Украину!
– написала Добрынская.
Украинские спортсмены против агрессии России
- Огромное количество украинских спортсменов отреагировали на военные действия со стороны России и безумные решения Владимира Путина.
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- Поддержал Украину экс-тренер сборной Андрей Шевченко.
- Ольга Саладуха, недавно закончившая профессиональную карьеру, призвала спортивное сообщество к действиям в отношении России.