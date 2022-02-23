Добринська пишається українцями
Титулована легкоатлетка поділилась із підписниками в інстаграмі світлиною зі змагань у Стамбулі. На фото Наталія Добринська тримає прапор України.
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Колишня професійна спортсменка зазначила, що в останні дні стрічка у соцмережах перефарбувалась у синьо-жовті кольори, а рідної української мови у постах людей стало значно більше.
Добринська додала, що такий складний час об'єднав українців, аби вкотре показати агресору та усьому світу, якою є їх рідна країна: "Україна – сучасна, сильна, вільна, безкомпромісна, не боїться ніяких погроз і буде боротися за своє, щоб не сталося".
"Вірю в Україну"
Наталія пишається українцями, які попри таку ситуацію не сидять вдома у чотирьох стінах, а продовжують працювати та змінювати нашу країну.
Пригадала олімпійська чемпіонка Ігри-2022, які 20 лютого закінчились у Пекіні. Наші спортсмени, які зіштовхнулись із труднощами, привезли додому лише одну нагороду, яку Наталія називає перемогою.
Легкоатлетка сподівається, що у Парижі українські спортсмени докладуть максимум зусиль, щоб виступити якомога краще.
Нині важливо, щоб кожен з нас укріплював свої професійні позиції: військові, економічні, культурні і, звісно, спортивні. Це найкращий прояв патріотизму. Вірю, що це наш шлях до перемоги! Вірю в Україну!,
– написала Добринська.
Українські спортсмени проти агресії Росії
- Надзвичайна кількість українських спортсменів відреагували на військові дії зі сторони Росії та на божевільні рішення Володимира Путіна.
- Найгострішими реакціями відзначились легкоатлетка Анастасія Бризгіна, футболісти Олександр Зінченко та Роман Зозуля.
- Підтримав Україну екстренер збірної Андрій Шевченко.
- Ольга Саладуха, яка нещодавно закінчила професійну кар'єру, закликала спортивну спільноту до дій щодо Росії.