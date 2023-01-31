Путь бойкота – это отдать международную спортивную трибуну убийцам и террористам, – депутаты

Международный олимпийский комитет рассматривает вариант, под которым российских и белорусских спортсменов все же допустят на большие спортивные соревнования, в том числе Олимпиады-2024. Такая ситуация вызвала критику в Украине.

Международный олимпийский комитет заявил, что он поддерживает Украину и не планирует снимать санкции против России. В то же время МОК выступает за то, чтобы допускать к международным турнирам россиян и белорусов под "нейтральным флагом". Все это "прикрывается" заявлениями о том, что не можно отстранять спортсменов только из-за их паспорта. А на критику со стороны Украины по поводу такого решения президент МОК Томас Бах заявил, что наше государство "хочет не только изолировать Россию как государство, но и изолировать всех россиян".

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Дошло до того, что в Украине заявили, что они будут бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда допустят россиян, даже под "нейтральным флагом".

Однако народные депутаты, являющиеся членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта, выпустили заявление, в котором отметили, что они выступают против бойкота Олимпиады.

"Мы также выступаем против бойкота участия украинских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку становиться на путь бойкота – это проявить слабость и отдать международную спортивную трибуну убийцам, террористам и насильникам", – говорится в заявлении.

Депутаты внесли предложение об обращении Верховной Рады Украины в парламенты стран мира, Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.

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"Ни о какой нейтральности не может идти и речи, пока враг продолжает войну, цель которой – геноцид украинского народа. Любое нейтральные флаг и форма – пропитаны кровью погибших украинцев из Харькова и Чернигова… Ирпеня и Бучи… Мариуполя и Херсона… Бахмута и Соледара… Последние события в международных спортивных кругах, заявления Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии являются надругательством над памятью сотен тысяч украинских граждан, погибших во время полномасштабного вторжения", – говорится в заявлении.

Следовательно, депутаты заявили, что и в дальнейшем будут "отстаивать позицию о полной и безусловной изоляции агрессора, в том числе и полном запрете участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, до завершения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, включая вывод войск со всей территории Украины и решение вопроса компенсации российской федерацией причиненного Украине ущерба".