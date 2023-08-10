После позорного поведения Международной федерации фехтовани касательно событий вокруг Ольги Харлан прошло много времени, но решения об отмене черной карты украинской чемпионке до сих пор нет. Это возмущает украинское общество, поэтому Верховная Рада обратилась к этой спортивной организации.

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Верховная Рада требует конкретных действий от FIE

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта поддержал проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины в парламенты и правительства демократических государств мира, Международный олимпийский комитет, международные спортивные федерации по осуждению дисквалификации олимпийской чемпионки Ольги Харлан.

В нем отмечается, что Верховная Рада Украины полностью поддерживает достойный поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан и осуждает решение Международной федерации фехтования о дисквалификации украинской спортсменки:

Ольга Харлан пыталась показать всему международному спортивному сообществу, что участие в международных спортивных мероприятиях представителей страны-террориста, страны-агрессора, возглавляемой международным преступником Владимиром Путиным, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, преступления которого поддерживает подавляющее большинство российских граждан, является аморальным. и недопустим.

Поэтому Верховная Рада перечислила действия, которые должна предпринять FIE, чтобы отмыться от позора, которое организация продемонстрировала на чемпионате мира в Милане:

полностью отменить дисквалификацию Ольги Харлан и официально принести ей извинения;

привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации Ольги Харлан;

пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу.

Также Комитет считает, что спортивным федерациям следует внести изменения в правила соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона в соревнованиях, в которых принимают участие украинские и российские или белорусские спортсмены.

"За" проголосовало 320 народных депутатов.

Надеемся, что FIE хотя как-то отреагирует на обращение украинской власти и примет правильное решение в вопросе дисквалификации Харлан.