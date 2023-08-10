Верховна рада звернулась до лідерів та парламентів інших країн щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та їх спортивним делегаціям. Це допоможе обійти проросійське лобіювання у більшості спортивних федерацій, які прикриваючись нейтральним статусом масово повертають росіян до змагань.

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Олімпіада-2024 має відбутися без представників країн-терористок

Про це повідомив народний депутат та український борець Жан Беленюк. У тексті звернення українського парламенту йдеться про те, що спорт завжди політизувався Росією, тому під час великої війни спортсменам із країни-окупантки та її союзниці не місце на змаганнях.

"На росії та білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур і частина з них бере участь в бойових діях у загарбницькій війні проти України.

На суверенній території України внаслідок війни, розв’язаної російською федерацією, гинуть від бомбардувань спортсмени, втрачають життя та здоров’я захисники країни, що змушені були змінити спортивну форму на військовий однострій. Також руйнується спортивна інфраструктура, а багато юних талантів змушені покидати нашу державу.

Ми – народні депутати України, вважаємо помилковою політику Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із рекомендаціями щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

Верховна Рада України вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці. Тому звертаємося до лідерів та парламентів іноземних держав з проханням обмежувати в’їзд на свою територію російським та білоруським спортсменам, спортивним делегаціям", – йдеться в заяві.

Український парламент наголосив, що МОК та деякі міжнародні спортивні федерації не здатні справитися з викликами часу, тому переконаний, що це під силу державним органам, у першу чергу йдеться про владу Франції, яка прийматиме Олімпіаду в 2024 році.

Ми вдячні пані меру Парижу Анн Ідальго, яка виступила за заборону участі росіян в цих змаганнях. У зв’язку з цим, Верховна Рада України закликає президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію рашистів та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду. Віримо, що завдяки Вашій спільній підтримці, ми очистимо нашу землю від ворога і світовий спорт буде очищеним від представників держав-агресорок,

– йдеться в тексті звернення.



Результати голосування у Раді / телеграм Олексія Гончаренка

Зазначимо. Раніше очільниця Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024, яка відбудеться якраз у столиці Франції.

Віримо, що Франція подбає про свою репутацію та та прийме правильне рішення стосовно участі "нейтральних" спортсменів. Адже постійно з'являються підтвердження, що їх нейтральність нічим не підкріплена, а вони у переважній більшості є прихильниками війни та знищення української державності.