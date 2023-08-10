Після ганебної поведінки Міжнародної федерації фехтування стосовно подій навколо Ольги Харлан минуло багато часу, але рішення щодо скасування чорної картки українській чемпіонці досі немає. Це обурює українське суспільство, тому Верховна Рада України звернулася до цієї спортивної організації.

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Верховна Рада вимагає конкретних дій від FIE

Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту підтримав проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів демократичних держав світу, Міжнародного олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій щодо засудження дискваліфікації олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.

У ньому наголошується, що Верховна Рада України повністю підтримує гідний вчинок олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та засуджує рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки:

Ольга Харлан намагалась показати усій міжнародній спортивній спільноті, що участь у міжнародних спортивних заходах представників країни-терориста, країни-агресора, яку очолює міжнародний злочинець володимир путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, злочини якого підтримує переважна більшість російських громадян, є аморальною і неприпустимою.

Тому Верховна Рада перерахувала дії, які має зробити FIE, щоб відмитися від ганьби, яку організація продемонструвала на чемпіонаті світу в Мілані:

повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення;

притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан;

довічно дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу.

Також Комітет вважає, що спортивним федераціям треба внести зміни до правил змагань, скасувавши обов’язковість рукостискання чи поклону у змаганнях, в яких беруть участь українські та російські чи білоруські спортсмени.

"За" проголосувало 320 народних депутатів.

Сподіваємось, що FIE хоча б якось відреагує на звернення української влади та прийме правильне рішення у питанні дискваліфікації Харлан.