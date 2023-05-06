Легендарный тренер Арсенала выделил Зинченко, отвечая на вопрос о любимом игроке
Источник:Goal
Лондонский Арсенал не теряет надежд и борется до последнего в погоне за чемпионским титулом АПЛ. "Канониры" проводят свой лучший сезон за последние годы.
Отставание команды Микеля Артеты от нового лидера сезона Манчестер Сити составляет всего один балл. Однако у "горожан" еще есть игра в запасе, которая сможет увеличить отрыв между клубами в пользу Сити.
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Однако даже это не так сильно огорчает поклонников "канониров", которые выдают мощный сезон. Такая игра вернула Арсенал в Лигу чемпионов, где Зинченко и Компания сыграют уже в следующем сезоне-2023/2024.
Внгер: Мне нравятся все они
Легендарный в прошлом тренер Арсенала Арсен Венгер отметил, что ему больше нравится в игре команды Артеты и кто из футболистов является его любимым футболистом.
Венгер дипломатично не стал выделять кого-то одного из лондонского коллектива, но выделил в этой солидной когорте и нашего украинца Александра Зинченко.
Мой любимый игрок нынешнего Арсенала? Мне нравятся все они. Атакующее звено очень хорошее. Комбинации, движение вперед... Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус – все. Нравится, как они комбинируют через Зинченко. Когда они выбирают время, принимают решение. Мне это очень нравится,
– сказал Венгер.
Напомним, что ранее на матче 17-го тура АПЛ с Вест Хэмом Венгер впервые после своего ухода из тренерского мостика появился на трибунах "Эмирейтс". Команда порадовала своего бывшего наставника победой со счетом 3:1.
Зинченко воспользовался такой возможностью и сделал общее фото с легендой футбола.
Несколько достижений Зинченко в Арсенале
- Зинченко выступает за Арсенал с июля 2022 года, но уже превратился в настоящего лидера команды. Конечно, фанаты "канониров" критикуют украинца за провалы в игре, но и не перестают хвалить за уверенность и менталитет победителя, с которым он делится с новыми одноклубниками.
- За лондонский клуб левый вингер из Украины провел уже 32 матча, в которых забил дебютный гол и 2 ассиста.
- Александра уже дважды подряд признавали лучшим футболистом месяца в Лондонском клубе.
- Он попадает в не только символическую сборную АПЛ, но и Европы. Издание FourFourTwo назвало Зинченко лучшим левым защитником планеты.
- Недавно Саша попал в сборную сезона АПЛ.