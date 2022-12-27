Легендарный наставник впервые появился на "Эмирейтсе" после своего ухода из лондонского клуба. Телекамеры поймали Арсена Венгера на трибунах родного стадиона Арсенала, праздновавшего голы своей бывшей команды.

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Легенда "канониров" на трибунах

Впоследствии прессслужба Арсенала выложила фотографию с Венгером на своей странице в твиттере: "One Arsène Wenger", добавив смайлик красного сердечка.



Арсен Венгер посетил матч Арсенала / Фото с твиттер лондонского клуба

Любопытно! Арсен Венгер возглавлял Арсенал в течение 1996 – 2018 годов. Под его руководством "канониры" провели 1228 матчей. Французский наставник привел команду в 17 трофеев. После ухода из лондонского клуба начал работу в ФИФА, где работает директором по развитию.

Арсенал порадовал бывшего наставника победой 3:1. Хотя первыми нули на табло сменил Вест Хэм после реализуемого пенальти Венрахма. Подопечные Микеля Артеты выдали яркий второй тайм, в котором трижды огорчили голкипера соперника. Голы Сака, Мартинелли и Нкетиа принесли домашнюю победу "канонирам".

Арсенал продолжает погоню за чемпионством АПЛ, опережая ближайшего конкурента, которым является Ньюкасл, уже на 7 баллов.