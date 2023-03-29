Авторитетное издание The Athletic обнародовало свою символическую сборную Европы. По мнению портала, Украину достойно представит капитан сборной в матче против Англии Александр Зинченко.

Интересно Я ему сказал: все закончилось, – Зинченко ответил Мудрику после сорванного трансфера в Арсенал

Среди футбольных звезд

Издание не стало выделить здесь Михаила Мудрика или Руслана Малиновского, недавно перебравшихся в Челси и Марсель. А именно Зинченко, сделавший правильный выбор, перейдя в Арсенал из МанСити. В Лондоне уже называют Александра "капитаном Арсенала, но без повязки".

Саша попал в сборную, где собрались футбольные звезды со всей Европы. Здесь можно увидеть и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда, бывшего одноклубника по МанСити украинца Кевина де Брюйне и нынешнего партнера по Арсеналу Букайо Сака.

Символическая сборная Европы по версии The Athletic

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ);

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ); Защитники: Жоау Канселу (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Александр Зинченко (Арсенал);

Жоау Канселу (Бавария), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Джамал Мусиала (Бавария);

Родри (Манчестер Сити), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Джамал Мусиала (Бавария); Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд (Ман. Сити).



Символическая сборная Европы от The Athletic / Фото авторитетного издания

Напомним, что 22 июля 2022 года Зинченко подписал контракт с "канонирами" до конца июня 2026 года. За лондонскую команду уже успел провести 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два асиста. Фанаты Арсенала очень довольны таким приходом универсального украинского футболиста.

26 марта сыграл за сборную Украины по отбору на Евро-2024. Зинченко вывел национальную команду с капитанской повязкой, но даже это не помогло "сине-желтым" переиграть Англию. Итоговый счет матча 2:0 в пользу подопечных Гарета Саутхейта.

Уже в своем первом сезоне в Арсенале может добиться своего очередного чемпионства в АПЛ. Подопечные Микеля Артеты после 28 сыгранных поединков лидирует в турнирной таблице, где имеют преимущество над Манчестер Сити в виде 8 очков – 69 против 61 балла у "горожан".