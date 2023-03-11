Международный олимпийский комитет решил "объявить амнистию" странам-террористам и допустить их спортсменов к соревнованиям. Однако безответственные действия чиновников получили мощное противодействие.

Правительство Великобритании обратилось к крупнейшим компаниям-спонсорам Олимпийских игр с призывом оказывать давление на МОК из-за его предложения разрешить россиянам и белорусам снова соревноваться в международном спорте. Авантюрные намерения Томаса Баха и его единомышленников открывает путь спортсменам из стран-агрессов к участию в Играх в Париже-2024.

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Спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены

Как сообщают британские СМИ, министр культуры Люси Фрайзер попросила исполнительных директоров мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, надавить МОК в связи с угрозой ослабления запрета для россиян и белорусов.

Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Пока наши беспокойства и отсутствие конкретных деталей по трудоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям", – говорится в обращении министра к спонсорам.

Письмо поступило спонсорам Игр-2024 через день после того, как Россия нанесла наибольшего ракетного удара по городам Украины за последние недели.