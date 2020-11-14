Чемпионат Европы-2020, который должен состояться летом 2021 года в 12 городах Европы, может пройти в одной стране. Великобритания готова полностью принять матчи Евро-2020.

О том, что Великобритания может самостоятельно принять все матчи Евро-2020, информирует Daily Mail.

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Переговоры уже стартовали

По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с УЕФА.

Утверждается, что из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты вместо проведения турнира в 11 странах.

При этом матчи могут провести с болельщиками, разработав систему тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы.

Во внимание. Англия, Уэльс и Шотландия вышли на Евро-2020. Северная Ирландия – нет.

Кстати Календарь Евро-2020: дата и место всех матчей

В каких городах должно проходить Евро-2020

Амстердам (Нидерланды)

Баку (Азербайджан)

Бильбао (Испания)

Бухарест (Румыния)

Будапешт (Венгрия)

Копенгаген (Дания)

Дублин (Ирландия)

Глазго (Шотландия)

Лондон (Англия)

Мюнхен (Германия)

Рим (Италия)

Санкт-Петербург (Россия)

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с проведением чемпионата Европы только в России. Позже в УЕФА сообщили, что не планируют менять формат Евро-2020.