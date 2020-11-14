Великобритания готова принять все матчи Евро-2020
Чемпионат Европы-2020, который должен состояться летом 2021 года в 12 городах Европы, может пройти в одной стране. Великобритания готова полностью принять матчи Евро-2020.
О том, что Великобритания может самостоятельно принять все матчи Евро-2020, информирует Daily Mail.
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Переговоры уже стартовали
По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) уже ведет соответствующие переговоры с УЕФА.
Утверждается, что из-за пандемии коронавируса изучаются альтернативные варианты вместо проведения турнира в 11 странах.
При этом матчи могут провести с болельщиками, разработав систему тестирования фанатов на COVID-19 до входа на стадионы.
Кстати Календарь Евро-2020: дата и место всех матчей
В каких городах должно проходить Евро-2020
- Амстердам (Нидерланды)
- Баку (Азербайджан)
- Бильбао (Испания)
- Бухарест (Румыния)
- Будапешт (Венгрия)
- Копенгаген (Дания)
- Дублин (Ирландия)
- Глазго (Шотландия)
- Лондон (Англия)
- Мюнхен (Германия)
- Рим (Италия)
- Санкт-Петербург (Россия)
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