Великобританія готова прийняти всі матчі Євро-2020
Чемпіонат Європи-2020, який повинен відбутися влітку 2021 року у 12 містах Європи, може пройти в одній країні. Великобританія готова повністю прийняти матчі Євро-2020.
Про те, що Великобританія може самостійно прийняти всі матчі Євро-2020, інформує Daily Mail.
До теми Євро-2020: визначилися всі учасники групового етапу
Переговори вже стартували
За інформацією Daily Mail, Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде відповідні переговори з УЄФА.
Стверджується, що через пандемію коронавірусу вивчаються альтернативні варіанти замість проведення турніру в 11 країнах.
При цьому матчі можуть провести з уболівальниками, розробивши систему тестування фанатів на COVID-19 до входу на стадіони.
До речі Календар Євро-2020: дата та місце всіх матчів
У яких містах має відбуватись Євро-2020
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
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