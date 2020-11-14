Чемпіонат Європи-2020, який повинен відбутися влітку 2021 року у 12 містах Європи, може пройти в одній країні. Великобританія готова повністю прийняти матчі Євро-2020.

Про те, що Великобританія може самостійно прийняти всі матчі Євро-2020, інформує Daily Mail.

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Переговори вже стартували

За інформацією Daily Mail, Футбольна асоціація Англії (FA) вже веде відповідні переговори з УЄФА.

Стверджується, що через пандемію коронавірусу вивчаються альтернативні варіанти замість проведення турніру в 11 країнах.

При цьому матчі можуть провести з уболівальниками, розробивши систему тестування фанатів на COVID-19 до входу на стадіони.

До уваги. Англія, Уельс і Шотландія вийшли на Євро-2020. Північна Ірландія – ні.

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У яких містах має відбуватись Євро-2020

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

Раніше повідомлялося, що розглядається варіант з проведенням чемпіонату Європи тільки в Росії. Пізніше в УЄФА повідомили, що не планує міняти формат Євро-2020.