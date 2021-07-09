Великий обмен: Динамо готово побороться за нападающего сборной Украины Довбика
Источник:ТаТоТаке
Нападающий Днепра-1 Артем Довбик после гола в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 привлек внимание многих клубов. Чемпион УПЛ заинтересовался героем матча.
В шорт-листе чемпиона УПЛ
Артем Довбик попал в объектив киевского Динамо. Ранее отмечалось, что форвардом интересуются украинские гранды, но какие именно не сообщалось.
Достойно внимания Странное решение Луческу: Динамо может подписать игрока российского ЦСКА
Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо и Днепр-1 уже начал переговоры по трансферу автора гола в ворота шведов на Евро-2020. Главный тренер киевлян Мирча Луческу сам изъявил желание видеть форварда в "бело-синей" команде.
Может состояться обмен футболистами
Однако представитель СМИ признается, что 24-летний игрок не станет динамовцем. Вряд ли они готовы рассмотреть арендные предложения от клубов. Интересно, что половина прав на футболиста принадлежит Мидтьюлланду из Дании, который не против перехода Артема в расположение чемпиона УПЛ. Также журналист рассматривает вариант с обменом футболистами с доплатой за Довбика.
Для Динамо был бы неплохой вариант обмена футболистов с доплатой. Условно говоря, Динамо получает Довбика, отдает Дубинчака и Русина, плюс платит какие-то 2 – 3 миллионна евро. Для Днепра-1 это неплохой вариант, но я не уверен, что Довбик и его агенты готовы выступать частью какого-то обмена. Они хотят полноценный трансфер, поэтому Динамо надо договариваться и с футболистом, и с двумя клубами,
– сказал Спиваковский.
Добавим, что Назарий Русин уже и так стал игроком команды Игоря Йовичевича. Днепр-1 арендовал нападающего на один сезон. Динамо таким приобретением может закрыть проблемную позицию нападающего. Артем Беседин получил ужасную травму в матче Украина – Швеция. Другой форвард киевлян Владислав Супряга ведет переговоры с итальянским Дженоа.
Кто интересуется Довбиком
- Бешикташ (Турция)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Гент (Бельгия)
- Марсель (Франция)
- Фиорентина (Италия)
- Украинские гранды
За сколько Динамо может купить нападающего
Днепряне установили сумму за трансфер своего форварда. Днепр-1 хочет заработать за Довбика около 10 миллионов евро. Интересно, что специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста группы атаки лишь в один миллион евро. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2023 года.
В сезоне-2020/2021 Артем сыграл в футболке днепровского клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал один асист.
- Напомним, что именно Довбик стал автором победного гола в ворота Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Артем откликнулся на фланговую передачу Александра Зинченко и вывел Украину в четвертьфинал турнира.
- Своим результативным ударом украинец побил рекорд легендарного француза Мишеля Платини. Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории чемпионатов Европы. Рекорд француза держался с 1984 года.