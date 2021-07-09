Великий обмен: Динамо готово побороться за нападающего сборной Украины Довбика

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик после гола в ворота Швеции в 1/8 финала Евро-2020 привлек внимание многих клубов. Чемпион УПЛ заинтересовался героем матча.

В шорт-листе чемпиона УПЛ

Артем Довбик попал в объектив киевского Динамо. Ранее отмечалось, что форвардом интересуются украинские гранды, но какие именно не сообщалось.

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Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо и Днепр-1 уже начал переговоры по трансферу автора гола в ворота шведов на Евро-2020. Главный тренер киевлян Мирча Луческу сам изъявил желание видеть форварда в "бело-синей" команде.

Может состояться обмен футболистами

Однако представитель СМИ признается, что 24-летний игрок не станет динамовцем. Вряд ли они готовы рассмотреть арендные предложения от клубов. Интересно, что половина прав на футболиста принадлежит Мидтьюлланду из Дании, который не против перехода Артема в расположение чемпиона УПЛ. Также журналист рассматривает вариант с обменом футболистами с доплатой за Довбика.

Для Динамо был бы неплохой вариант обмена футболистов с доплатой. Условно говоря, Динамо получает Довбика, отдает Дубинчака и Русина, плюс платит какие-то 2 – 3 миллионна евро. Для Днепра-1 это неплохой вариант, но я не уверен, что Довбик и его агенты готовы выступать частью какого-то обмена. Они хотят полноценный трансфер, поэтому Динамо надо договариваться и с футболистом, и с двумя клубами,

– сказал Спиваковский.

Добавим, что Назарий Русин уже и так стал игроком команды Игоря Йовичевича. Днепр-1 арендовал нападающего на один сезон. Динамо таким приобретением может закрыть проблемную позицию нападающего. Артем Беседин получил ужасную травму в матче Украина – Швеция. Другой форвард киевлян Владислав Супряга ведет переговоры с итальянским Дженоа.

Кто интересуется Довбиком

Бешикташ (Турция)

Реал Сосьедад (Испания)

Гент (Бельгия)

Марсель (Франция)

Фиорентина (Италия)

Украинские гранды

За сколько Динамо может купить нападающего

Днепряне установили сумму за трансфер своего форварда. Днепр-1 хочет заработать за Довбика около 10 миллионов евро. Интересно, что специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста группы атаки лишь в один миллион евро. Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2023 года.

В сезоне-2020/2021 Артем сыграл в футболке днепровского клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 10 голов и отдал один асист.