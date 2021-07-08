Переход в Серию А все ближе

В одном из центральных отелей Милана состоялась встреча представителей Дженоа и Динамо. За круглым столом обсуждался потенциальный трансфер Владислава Супряги.

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Итальянский клуб является наиболее близким к подписанию нападающего чемпиона УПЛ. Сколько готовы заплатить за чемпионат мира в составе сборной Украины U-20? Точная сумма, которую Дженоа может отдать за динамовца, не сообщается. В информационном пространстве летали разные цифры. Вроде бы руководство итальянцев предлагало за трансфер Супряги 5 миллионов евро плюс бонусы за возможность приобрести Владислава.

Ранее "ТаТоТаке" сообщал, что клуб Серии А был готов выложить за переход украинского форварда 7-8 миллионов евро. Главный тренер Динамо Мирчи Луческу похоже перестал видеть перспективу в Супряге и дал добро на его трансфер.

Также итальянцы раздумывают над арендой нападающего. Речь может идти об аренде с правом обязательного выкупа футболиста. Возможный вариант – 1+9 миллионов евро.

Специализированный портал Тransfermarkt оценивает переход футболиста атаки в 6 миллионов евро. Контракт Супряги с Динамо рассчитан до конца декабря 2025 года. В сезоне-2020/2021 Владислав сыграл в киевском клубе 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.