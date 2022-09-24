Страны Европы против возвращения россиян и белорусов
Олимпийские комитеты Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии и Дании сделали совместное заявление, в котором поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.
Ее также поддержали спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов.
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В национальном олимпийском комитете Финляндии подчеркнули, что возвращение представителей россии и беларуси в международную арену недопустимо.
"Северные олимпийские комитеты, Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации считают вторжение россии в Украину грубым нарушением международного права.
Российская агрессия в Украине ужесточается. В этих условиях открыться для российского и белорусского международного спорта будет недопустимым. Мы твердо стоим на своей позиции. Сейчас не лучшее время рассматривать их возвращение.
Мы призываем Олимпийское и Паралимпийское движение и все международные спортивные организации продолжать демонстрировать солидарность с украинским народом и потребовать мира.
Мы полностью поддерживаем рекомендации по недопуску к участию всех спортсменов и официальных лиц россии и беларуси в международном спорте", – говорится в сообщении.
Санкции против россиян и белорусов
- Международный олимпийский комитет выдвинул рекомендации по отстранению россиян и белорусов от соревнований в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину.
- Глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации по россиянам и белорусам, которые были введены несколько месяцев назад. Он заявил, что позиция организации по санкциям остается неизменной.