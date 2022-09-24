Страны Европы против возвращения россиян и белорусов

Олимпийские комитеты Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии и Дании сделали совместное заявление, в котором поддержали недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ее также поддержали спортивные конфедерации Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

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В национальном олимпийском комитете Финляндии подчеркнули, что возвращение представителей россии и беларуси в международную арену недопустимо.

"Северные олимпийские комитеты, Паралимпийские комитеты и спортивные конфедерации считают вторжение россии в Украину грубым нарушением международного права.

Российская агрессия в Украине ужесточается. В этих условиях открыться для российского и белорусского международного спорта будет недопустимым. Мы твердо стоим на своей позиции. Сейчас не лучшее время рассматривать их возвращение.

Мы призываем Олимпийское и Паралимпийское движение и все международные спортивные организации продолжать демонстрировать солидарность с украинским народом и потребовать мира.

Мы полностью поддерживаем рекомендации по недопуску к участию всех спортсменов и официальных лиц россии и беларуси в международном спорте", – говорится в сообщении.

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