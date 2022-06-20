Бах: Спорт должен объединять

В конце февраля Международный олимпийский комитет решил сформировать рекомендации для спортивных федераций по отношению к спортсменам из России и Беларуси. МОК рекомендовал не допускать атлетов к соревнованиям, а в случае невозможности такого решения – разрешение выступать только под нейтральным флагом.

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Глава МОК Томас Бах прокомментировал рекомендации по россиянам и белорусам, которые были введены несколько месяцев назад.

Он заявил, что позиция организации по санкциям остается неизменной. Хотя подчеркнул, что главной функцией Международного олимпийского комитета является "объединение".

Как всемирные организации мы не должны забывать, что у нас есть федерации, страдающие конфронтациями. Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла вспоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом не стоит забывать о своей главной функции – объединении,

– сказал Бах.

Также глава МОК отметил, что пока "не пора" снимать санкции против России и Беларуси. Но намекнул, что это случится в случае окончания войны в Украине.

"FINA придерживается рекомендаций, еще не стоит их снимать. Но мы не можем забывать о дилемме – мы всемирная организация, спорт должен объединять. При этом в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за тем, что происходит. И, как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс", – добавил представитель МОК.

Неоднозначная позиция МОК