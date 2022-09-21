Важное решение IJF

Международная федерация дзюдо решила отстранить представителей россии и беларуси от соревнований под своей эгидой. Их дисквалификация продлится, по меньшей мере, до января 2023 года.

Стоит внимания Украина угрожает бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за россиян: дает ли это результаты

Учитывая текущие международные обстоятельства и в целях обеспечения защиты всех спортсменов в спорте дзюдо, сегодня, 21 сентября, Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо решил не допустить к участию в международных соревнованиях спортсменов по россии и беларуси,

– говорится в сообщении.

В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину российских и белорусских дзюдоистов отстранены от международных соревнований. Однако в июне Международная федерация дзюдо изменила свое решение и разрешила выступать представителям стран-агрессора под нейтральным статусом.

Это возвращение возмутило украинских спортсменов, поэтому сборная Украины начала бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер подчеркнул, что спорт должен нести объединение, поэтому IJF решила вернуть россиян и белорусов в турниры.

Ранее главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва рассказывал, что украинских спортсменов запугивают санкциями и дисквалификацией, если они будут проводить политические акции.

Украинцы были готовы к бойкоту ЧМ

Также была информация о готовности IJF допустить россиян в ЧМ под нейтральным флагом. В таком случае наша команда была готова бойкотировать этот турнир.

Виталий Дуброва поделился своими ожиданиями от чемпионата мира-2022.

К слову. Чемпионат мира по дзюдо начнется 6 октября и продлится до 13 октября.