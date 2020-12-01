В Украине может исчезнуть еще один футбольный клуб. На этот раз речь идет о Горняк-Спорт из Верхних Плавней.

Причина исчезновения футбольного клуба-отсутствие финансирования. По данным Footboom, Полтавский горно-обогатительный комбинат, который занимался клубом все эти годы, отказал в финансировании.

Поэтому все игроки получили статус свободных агентов.

"Ребятам уже выдали документы на руки, разбегутся кто куда. Очень жаль... Даже если представить, что через месяц-другой ситуация изменится, и сверху поступит указание в спешном порядке собирать игроков, Горняк-Спорт, которым он был, уже не будет", – подтвердил информацию главный тренер команды Игорь Жабченко.

Однако стоит добавить, что президент клуба Петр Каплун ищет спонсоров. В то же время детская школа и стадион получили финансирование.

Вот так Форвард "Николаева" оформил хет-трик за четыре минуты, выйдя на замену: видео

Напомним, что Горняк-Спорт занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков. Первый Агробизнес имеет 31 очко. 30 очков набрал и Вереск, а Черноморец – 28. Но луганская и одесская команды сыграли на один матч меньше.

Сейчас у команд Первой лиги начался зимний перерыв. Возобновится турнир уже в марте.