39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович остается в Милане. Забивной нападающий уже договорился о продлении контракта с "россонери".

"Король футбола" остается в Милане

Стороны договорились о продлении соглашения еще на один год. Сейчас согласовываются последние детали соглашения, которые касаются бонусной системы футболиста и выплат за индивидуальные достижения шведского нападающего.

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Златан Ибрагимович останется в Милане до июня 2022 года. Руководство команды решило воспользоваться пунктом пролонгации, который был в соглашении футболиста. Официально об этом миланский клуб должен сообщить в ближайшее время.

В этом сезоне форвард провел в футболке "россонери" 24 матча, в которых наколотил 17 голов и отдал 2 результативных передачи.

Его действующий контракт с Миланом истекает в конце июня 2021 года, поэтому итальянский гранд решил как можно быстрее переподписать забивного нападающего.

Златан фантастически вернулся в Милан после 8-летнего перерыва. В свои 39 лет Ибрагимович переживает "вторую молодость". Благодаря своей хорошей игре получил почетную премию "Легенда года".

Свою статистику в сезоне Ибрагимович может улучшить уже 10 апреля в выездном матче Серии А против Пармы.