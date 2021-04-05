39-річний шведський нападник Златан Ібрагімович залишається у Мілані. Забивний нападник вже домовився про продовження контракту з "россонері".

"Король футболу" залишається у Мілані

Сторони домовилися про продовження угоди ще на один рік. Зараз узгоджуються останні деталі угоди, які стосуються бонусної системи футболіста та виплат за індивідуальні досягнення шведського нападника.

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Златан Ібрагімович залишиться у Мілані до червня 2022 року. Керівництво команди вирішило скористатись пунктом пролонгації, який був в угоді футболіста. Офіційно про це міланський клуб повинен повідомити найближчим часом.

У цьому сезоні форвард провів у футболці "россонері" 24 матчі, яких наколотив 17 голів та віддав 2 результативні передачі.

Його чинний контракт з Міланом спливає вкінці червня 2021 року, тому італійський гранд вирішив якнайшвидше перепідписати забивного нападника.

Златан фантастично повернувся у Мілан після 8-річної перерви. У свої 39 років Ібрагімович переживає "другу молодість". Завдяки своїй хорошій грі здобув почесну премію "Легенда року".