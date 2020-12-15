В этом сезоне форвард Милана Златан Ибрагимович стал настоящим лидером команды в свои 39 лет. Великолепную игру нападающего в 2020 году высоко оценили в Италии.

Авторитетное в Италии издание La Gazzetta dello Sport подвело итоги футбольного года в Италии. Сильнейшей командой стала Аталанта Руслана Малиновского. Но не обошли стороной и достижения Милана.

Интересно Впереди Ювентуса и Милана: Аталанта Малиновского стала лучшей командой Италии

Легенда года

Клуб под руководством Стефано Пиола показывает выдающийся сезон в Серии А. 11 туров "россонери" получили 27 очков, которые позволили им возглавить таблицу. Ближайший конкурент Интер уступает "красно-черным" 3 пунктами.

В Лиге Европы дела у Милана также идут наилучшим образом. Команда Ибрагимовича вышла с первого места вышла из группы H. В розыгрыше турнира клуб из Милана встречался с Лиллем, Спартой и Селтиком. В их активе 13 пунктов.

Большой вклад в такие результаты внес нападающий Златан Ибрагимович. Швед по возвращении в клуб в декабре переживает "вторую молодость". В этом сезоне швед провел в футболке "красно-черных" 10 матчей, в которых 11 раз отличился в воротах соперников и еще дважды отдавал результативные передачи на партнеров по команде.

Именно благодаря такой результативности и игре Ибрагимович получил премию "Легенда года". Добавим, что лучшим тренером стал наставник Милана Пиолы.

Ибрагимович пропустил последние встречи из-за мышечной травмы бедра. Предполагалось, что игрок не сыграет в течение 3-4 недель. Но футболист уже вернулся в общую группу и готовится к встрече против Дженоа. Поединок состоится уже в среду, 16 декабря. Но, будет ли швед в заявке на матч пока не сообщается.

Контракт футболиста рассчитан до конца года, но в соглашении есть пункт с возможностью продления контракта еще на год.

В течение 2010/12 годов Златан выступал за клуб из Милана. За этот период швед 42 раза огорчал вратарей соперников.



Златан Ибрагимович / Фото: La Gazzetta dello Sport



Стефано Пиоли / Фото: La Gazzetta dello Sport