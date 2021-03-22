Ибрагимович побил рекорд Шевченко, который продержался 16 лет
Шведский футболист Златан Ибрагимович установил очередной рекорд в матче 28 тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала Милан и проиграла клубу шведа со счетом 2:3.
Источник:24 канал
Рекорд Шевченко пал
Шведский форвард открыл счет в этой игре на 9-й минуте. Этот гол стал для Ибрагимовича 15-м в первых 15 матчах сезона в чемпионате Италии.
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Феноменальная результативность 39-летнего нападающего позволила ему побить рекорд нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в сезоне 2003/2004 годов, когда Шева забил 14 мячей в первых 15 матчах Серии А.
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