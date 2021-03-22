Шведский футболист Златан Ибрагимович установил очередной рекорд в матче 28 тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала Милан и проиграла клубу шведа со счетом 2:3.

Рекорд Шевченко пал

Шведский форвард открыл счет в этой игре на 9-й минуте. Этот гол стал для Ибрагимовича 15-м в первых 15 матчах сезона в чемпионате Италии.

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Феноменальная результативность 39-летнего нападающего позволила ему побить рекорд нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в сезоне 2003/2004 годов, когда Шева забил 14 мячей в первых 15 матчах Серии А.

15/15 - Zlatan #Ibrahimovic è il 1° giocatore del #Milan a segnare 15 gol nelle sue prime 15 gare in una singola stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria:



- Ibrahimovic: 15 gol - 2020/21

- Shevchenko: 14 gol - 2003/04

- Shevchenko: 13 gol - 2000/01



Olimpo. pic.twitter.com/RTxpig46ty — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 22, 2021

После победы "россонери" с 59 очками идут вторыми, уступая лидеру Интеру лишь 6 очками. Фиорентина располагается на 14 месте, в их активе 29 набранных пунктов.