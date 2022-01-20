"Вечный чемпион" Кличко посетит бой в Германии: один из боксеров был нокаутирован Владимиром
Источник:инстаграм PFORZHEIM CITY
Мэр Киева Виталий Кличко приедет в Германию. Легенда бокса планирует посетить выставочный бой, который состоится 19 марта.
Легенда бокса прилетит на бой
Выставочный поединок между местным политиком Уве Гуком и экс-чемпионом мира Франсуа Бота состоится 19 января в немецком Пфорцхайме. На бой планирует прилететь легендарный Виталий Кличко.
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У противостояния будет хорошая цель – все средства будут отданы на благотворительность. Немецкий политик Гюк не хочет останавливаться на этом поединке. В его планах есть бой против "Железного Майка".
Самое интересное, если сторонам удастся договориться о поединке, то готовить Уве Гюка будет Владимир Кличко. Немец получил предварительное обещание от украинского боксера о совместных тренировках и подготовке.
Отметим, что Гюк в прошлом чемпион Европы по тайскому боксу, а теперь заместитель председателя наблюдательного совета Porsche AG.Интересно! Бота, будущий соперник Гука, в марте 2002-го года был нокаутирован Кличко-младшим.
Выставочный бой в Германии / Фото из PFORZHEIM CITY
Кличко-младший еще сам может выйти в ринг
- Владимиру Кличко 45 лет, а он до сих пор находится в отличной физической форме. Младший из братьев завершил карьеру в 2017-м году после поражения от Энтони Джошуа.
- С каждым следующим годом все больше слухов появлялось вокруг Владимира и его возможного возвращения на профессиональный ринг. У украинского боксера еще есть мотивация провести хотя бы один бой.
- У Владимира есть одна несбыточная мечта, которую он еще можно воплотить в реальность. Легенда бокса хочет стать старейшим чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.