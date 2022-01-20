Легенда бокса прилетит на бой

Выставочный поединок между местным политиком Уве Гуком и экс-чемпионом мира Франсуа Бота состоится 19 января в немецком Пфорцхайме. На бой планирует прилететь легендарный Виталий Кличко.

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У противостояния будет хорошая цель – все средства будут отданы на благотворительность. Немецкий политик Гюк не хочет останавливаться на этом поединке. В его планах есть бой против "Железного Майка".

Самое интересное, если сторонам удастся договориться о поединке, то готовить Уве Гюка будет Владимир Кличко. Немец получил предварительное обещание от украинского боксера о совместных тренировках и подготовке.

Отметим, что Гюк в прошлом чемпион Европы по тайскому боксу, а теперь заместитель председателя наблюдательного совета Porsche AG.

Интересно! Бота, будущий соперник Гука, в марте 2002-го года был нокаутирован Кличко-младшим.



Выставочный бой в Германии / Фото из PFORZHEIM CITY

Кличко-младший еще сам может выйти в ринг