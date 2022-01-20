Легенда боксу прилетить на бій

Виставковий поєдинок між місцевим політиком Уве Гюком та ексчемпіоном світу Франсуа Ботою відбудеться 19 січня у німецькому Пфорцгеймі. На бій планує прилетіти легендарний Віталій Кличко.

Читайте також Переміг Кличка у найгіршому стані, – Льюїс пригадав легендарний поєдинок проти українця

Протистояння матиме добру мету – усі кошти будуть віддані на благодійність. Німецький політик Гюк не хоче зупинятись на цьому поєдинку. У його планах є бій проти "Залізного Майка".

Найцікавіше те, якщо сторонам вдасться домовитись про двобій, то готувати Уве Гюка буде Володимир Кличко. Німець отримав попередню обіцянку від українського боксера про спільні тренування та підготовку.

Відзначимо, що Гюк у минулому чемпіон Європи з тайського боксу, а тепер заступник голови наглядової ради Porsche AG.

Цікаво! Бота, майбутній суперник Гюка, у березні 2002-го року був нокаутований Кличком-молодшим.



Виставковий бій у Німеччині / Фото з PFORZHEIM CITY

Кличко-молодший ще сам може вийти у ринг