Донецкие переезды

В сезоне 2000/2001 "Шахтер" дебютировал в Лиге чемпионов. Тогда домашние матчи команда проводила на центральном стадионе "Шахтер" в Донецке. Его прежде в 2000 году реконструировали. 26 июля 2000 года состоялся первый матч во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, где "оранжево-черные" без проблем разобрались с эстонской "Левадией". И именно на этом стадионе "горняки" сыграли первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов – 12 сентября 2000 года против итальянского "Лацио", которому уступили 0:3.

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Известен этот стадион тем, что именно здесь 15 октября 1995 года во время матча "Шахтера" против "Таврии" произошел мощный взрыв, которым был убит владелец "горняков" Ахатя Брагин. После этого "Шахтер" перешел к Ринату Ахметову.

С сезона 2004/2005 "Шахтер" переехал на РСК "Олимпийский". Традиционно перед переездом на стадионе прошла значительная реконструкция, позволившая этой арене принимать международные матчи. Правда из-за реконструкции количество мест на трибунах сократилось с 42 тысяч до 25,5 тысячи. 4 августа 2004 года здесь сыграли матч квалификации Лиги чемпионов против ереванского "Пюника".

29 августа 2009 года в Донецке была торжественно открыта "Донбасс арена", которая и стала домом "горняков". Стадион класса "элит". Именно здесь команда проводила свои матчи, в том числе в Лиге чемпионов. Дебютный матч – 1 октября 2009 на этом стадионе "Шахтер" разгромил сербский "Партизан" 4:1.

Свой последний матч на "Донбасс арене" "Шахтер" провел 2 мая 2014 года, обыграв "Ильичевец" со счетом 3:1.

Что касается еврокубков, то в последний раз здесь международный матч состоялся 27 февраля 2014 года, когда "Шахтер" неожиданно уступил чешской "Виктории" и вылетел из плей-офф Лиги Европы. К тому времени россия уже начала аннексию Крыма и необъявленную войну против Украины.

Война и переезды

Из-за войны, которую начала россия, "Шахтер" был вынужден покинуть родной город. В Донецке больше не было возможности проводить футбольные матчи. Хотя команда и дальше выступала в Лиге чемпионов.

Первым вынужденным домом для команды стала "Арена Львов". 30 сентября 2014 года именно здесь "Шахтер" сыграл против "Порту". И выступал здесь до конца 2016 года. Последний домашний матч в еврокубках на "Арене Львов" "оранжево-черные" сыграли 24 ноября 2016 года, когда разгромили турецкий "Коньяспор".

А уже 23 февраля 2017 года "Шахтер" сыграл первый домашний матч на ОСК "Металлист" в Харькове. Правда, дебют показался не слишком удачным. Команда уступила "Сельте" в 1/16 финала Лиги Европы. Но уже с нового сезона "горняки" начали там постоянно играть.

Сезон 2019/2020 растянулся дольше из-за пандемии коронавируса. Так что если начинали еврокубки "горняки" еще на "Металлисте", и даже 20 февраля 2020 года здесь обыграли португальскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы, то следующий домашний матч в этом сезоне провели уже в Киеве на НСК "Олимпийский". 5 августа здесь был обыгран немецкий "Вольфсбург".

А уже с сезона 2020/2021 НСК "Олимпийский" стал постоянным домашним для дончан. Это решение объяснили тем, что команда и так живет в Киеве, а постоянные перелеты для матчей в Харькове не слишком хорошо влияют на команду. Этот стадион пришлось делить с "Динамо", в том числе и по матчам Лиги чемпионов. И продолжалось так до конца 2021 года.

Вне Украины

24 февраля 2022 года россия начала полномасштабную войну против Украины. Следовательно, проводить здесь футбольные матчи в нашей стране нет возможности. Поэтому "Шахтер" был вынужден в очередной раз искать новый дом. Пока такой стал "Стадион Войска Польского" в Варшаве, домашний для местной "Легии". Там команда будет проводить домашние матчи в Лиге чемпионов в сезоне 2022/2023. Как будет дальше – увидим.

Следует отметить, что "горняки" уже играли на этом стадионе. Тогда "Шахтер" и "Легия" встречались в третьем квалификационном раунде ЛЧ. В первом матче в Донецке "Шахтер" победил 1:0, а в Варшаве одержал победу со счетом 3:2.