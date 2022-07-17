Зозуля: Если бы мог, я бы ему от Украины какую-нибудь медаль присвоил

Роман рассказал, как бывший вратарь Шахтера и Днепра Ян Лаштувка поддерживал Вооруженные Силы Украины. Чешский голкипер также наведывался к украинским военным в госпиталь.

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Лаштувка в 2014-15 годах такое творил, что на голову не налезает. Если бы мог, я бы ему от Украины какую-нибудь медаль присвоил. Он не украинец, но столько дал денег и столько в госпиталь ездил со мной. Я не помню, чтобы многие украинские футболисты ездили в госпиталь, как он,

– сказал футболист.

Зозуля также сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 40-летний Лаштувка помогает украинским беженцам у себя на родине – в Чехии.

"Ян каждый месяц приносил какой-то процент от своей зарплаты. Я уже не брал, потому что чувствовал себя каким-то негодяем. И после 24 февраля он одним из первых набрал и сказал: "Я буду в Чехии помогать беженцам, ведь понимаю, что это будет. Поэтому, если что, готов принять". Если кому-то нужна помощь в Чехии, я дам номер Лаштувки", – добавил Зозуля.

Что известно о чешском футболисте

Лаштувка выступал за донецкий Шахтер с 2004 по 2009 год, а затем еще семь лет защищал цвета Днепра. На счету Яна три матча за национальную сборную Чехии.