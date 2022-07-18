Донецькі переїзди

У сезоні 2000/2001 "Шахтар" дебютував в Лізі чемпіонів. Тоді домашні матчі команда проводила на центральному стадіоні "Шахтар" в Донецьку. Його перед тим у 2000 році реконструювали. 26 липня 2000 року відбувся перший матч у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, де "помаранчево-чорні" без проблем розібралися з естонською "Левадією". І саме на цьому стадіоні "гірники" зіграли перший матч у груповому етапі Ліги чемпіонів – 12 вересня 2000 року проти італійського "Лаціо", якому поступилися 0:3.

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Відомий цей стадіон тим, що саме тут 15 жовтня 1995 року під час матчу "Шахтаря" проти "Таврії" стався потужний вибух, яким було вбито власника "гірників" Ахатя Брагіна. Після цього "Шахтар" перейшов до Ріната Ахметова.

З сезону 2004/2005 "Шахтар" переїхав на РСК "Олімпійський". Традиційно перед переїздом на стадіоні відбулася значна реконструкція, яка дозволила цій арені приймати міжнародні матчі. Правда через реконструкцію кількість місць на трибунах скоротилася з 42 тисяч до 25,5 тисяч. 4 серпня 2004 року тут зіграли матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти єреванського "Пюніка".

29 серпня 2009 року в Донецьку було урочисто відкрито "Донбас арену", яка і стала домівкою "гірників". Стадіон класу "еліт". Саме тут команда проводила свої матчі, у тому числі й в Лізі чемпіонів. Дебютний матч – 1 жовтня 2009 року на цьому стадіоні "Шахтар" розгромив сербський "Партизан" 4:1.

Свій останній матч на "Донбас арені" "Шахтар" провів 2 травня 2014 року, обігравши "Іллічівець" із рахунком 3:1.

Щодо єврокубків, то востаннє тут міжнародний матч відбувся 27 лютого 2014 року, коли "Шахтар" неочікувано поступився чеській "Вікторії" та вилетів з плей-офф Ліги Європи. На той час росія вже розпочала анексію Криму та неоголошену війну проти України.

Війна та переїзди

Через війну, яку розпочала росія, "Шахтар" був змушений покинути рідне місто. В Донецьку більше не було змоги проводити футбольні матчі. Хоча команда і далі виступала в Лізі чемпіонів.

Першою вимушеною домівкою для команди стала "Арена Львів". 30 вересня 2014 року саме тут "Шахтар" зіграв проти "Порту". І виступав тут до кінця 2016 року. Останній домашній матч в єврокубках на "Арені Львів" "помаранчево-чорні" зіграли 24 листопада 2016 року, коли розгромили турецький "Коньяспор".

А вже 23 лютого 2017 року "Шахтар" зіграв перший домашній матч на ОСК "Металіст" в Харкові. Правда дебют видався не надто вдалим. Команда поступилася "Сельті" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Та вже з нового сезону "гірники" почали постійно там грати.

Сезон 2019/2020 розтягнувся на довше через пандемію коронавірусу. Тож якщо починали єврокубки "гірники" ще на "Металісті", і навіть 20 лютого 2020 року тут обіграли португальську "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи, то наступній домашній матч в цьому сезоні провели вже в Києві на НСК "Олімпійський". 5 серпня тут був обіграний німецький "Вольфсбург".

А вже з сезону 2020/2021 вже НСК "Олімпійський" став постійним домашнім для донеччан. Це рішення пояснили тим, що команда і так мешкає у Києві, а постійні перельоти для матчів у Харкові не надто добре впливають на команду. Цей стадіон довелося ділити з "Динамо", у тому числі й щодо матчів Ліги чемпіонів. І тривало так до кінця 2021 року.

Поза Україною

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабну війну проти України. Відтак проводити тут футбольні матчі в нашій країні немає змоги. Тож "Шахтар" був змушений черговий раз шукати нову домівку. Поки такою став "Стадіон Війська Польського" у Варшаві, який є домашнім для місцевої "Легії". Саме там команда проводитиме домашні матчі в Лізі чемпіонів в сезоні 2022/2023. Як буде далі – побачимо.

Варто відзначити, що "гірники" вже грали на цьому стадіоні. Тоді "Шахтар" та "Легія" зустрічалися в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. У першому матчі в Донецьку "Шахтар" переміг 1:0, а у Варшаві здобув перемогу з рахунком 3:2.