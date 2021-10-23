Спортсмена застрелили вместе с другом
По словам очевидцев, Киньонес и его друг были застрелены неизвестными. Убийцы приехали в портовый город на автомобиле. Они якобы были в форме, похожей на полицейскую.
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Полиция проводит расследование инцидента. На момент убийства Киньонесу было всего 32 года.
Футбольный клуб Барселона выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена. Кинйонес был атлетом спортивного общества каталонского клуба.
Скриншот с твитера Барселоны
Что известно про Киньонеса
В 2019 году эквадорскому спортсмену удалось получить бронзовую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.
Киньонес завоевал медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 200 метров. В 2019 году эквадорец взял "золото" на Панамериканских играх.
Спортсмен из Эквадора пропустил Олимпийские игры-2020 в Токио. Киньонес получил дисквалификацию за пропуск планового допинг-контроля.
Киньйонес безуспешно пытался обжаловать решение об отстранении.