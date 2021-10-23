Спортсмена застрелили разом з другом

За словами очевидців, Кіньйонес і його друг були застрелені невідомими. Вбивці приїхали в портове місто на автомобілі. Вони начебто були у формі, яка схожа на поліцейську.

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Поліція проводить розслідування інциденту. На момент вбивства Кіньйонесу було всього 32 роки.

Футбольний клуб Барселона висловив співчуття у зв'язку із загибеллю спортсмена. Кіньйонес був атлетом спортивного товариства каталонського клубу.



Скриншот з твітера Барселони

Що відомо про Кіньйонеса

У 2019 році еквадорському спортсмену вдалося здобути бронзову медаль на чемпіонату світу з легкої атлетики.

Кіньонес завоював медаль чемпіонату світу в Досі в бігу на 200 метрів. У 2019 році еквадорець взяв "золото" на Панамериканських іграх.

Спортсмен з Еквадору пропустив Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Кіньйонес отримав дискваліфікацію за пропуск планового допінг-контролю.

Кіньйонес без успіху намагався оскаржити рішення про відсторонення.