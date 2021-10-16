Согласно местным сообщениям, она была ранена ножом в живот.
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"Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене после того, как ее предположительно, зарезал муж", – говорится в заявлении организации. "Мы молимся, чтобы Бог дал силы семье и друзьям в это трудное время".
"Кения потеряла драгоценность, которая была одним из самых быстрорастущих легкоатлетических гигантов на международной арене благодаря своим ярким выступлениям на беговой дорожке", – добавили в организации.
Ее муж Ибрагим Ротич был объявлен в розыск. Полиция отследила его местонахождение по сигналу телефона. Ротича арестовали после того, как он на машине протаранил грузовик. Он пытался бежать из страны.
"Подозреваемый арестован. Могу подтвердить, что он находится под стражей", – сказал представитель полиции.
Впечатляющие достижения Тироп
- В прошлом месяце Тироп побила мировой рекорд среди женщин в беге на 10 000 метров в Германии, преодолев линию за 30:01, что на 28 секунд быстрее предыдущего рекорда, принадлежавшего марокканке Асми Легзауи с 2002 года.
- Олимпийская бегунья также завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов на дистанции 10 000 метров и выиграла "золото" на чемпионате мира по кроссу 2015 года, когда ей было 19 лет.
- Во время Олимпийских игр в Токио два месяца назад она вышла в финал женского забега на 5 000 метров, где финишировала на четвертом месте.