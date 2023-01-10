Манчестер Юнайтед решил до конца сезона арендовать нападающего. Одним из кандидатов стал именно Ваут Вегхорст. Он выступает за Бешикташ на правах аренды, куда перешел летом 2022 года из английского Бернли.

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Но турецкий клуб не намерен отпускать игрока. И имеет определенный козырь, ведь в арендном договоре не прописана возможность досрочного расторжения сделки. За досрочное расторжение соглашения турецкий клуб требует заплатить деньги.

Турецкий журналист Гекан Динч убеждает, что Вегхорст готов и сам заплатить за досрочный разрыв соглашения с Бешикташем ради перехода в Манчестер Юнайтед. При этом он туда тоже перейдет только в аренду до конца сезона.

Стоит отметить, что 30-летний Вегхорст за сборную Нидерландов провел всего 19 матчей, дебютировав в 2018 году. За "оранье" он забил 5 голов. Один из них – в ворота сборной Украины на Евро-2020.

На ЧМ-2022 их ехал как резервист. В первом матче остался в запасе. А у других выходил на замену в конце встречи. Не стал исключением и четвертьфинал против Аргентины. Этот матч нападающий тоже начал в запасе и получил желтую карточку от арбитра, еще находясь на скамье для запасных.

Но именно Вегхорст, выйдя на замену во втором тайме на 78-й минуте, сумел дважды забить и сравнять счет в основное время. Первый гол он забил на 83-й минуте, а второй – на 90+11 минуте после розыгрыша штрафной.

Во время матча форвард неоднократно провоцировал соперников и вступал с ними в споры. Так что даже после финального свистка капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал его "придурком" в комментарии журналистам.