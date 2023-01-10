Манчестер Юнайтед вирішив до кінця сезону орендувати нападника. Одним з кандидатів став саме Ваут Вегхорст. Він виступає за Бешикташ на правах оренди, куди перейшов влітку 2022 року з англійського Бернлі.

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Але турецький клуб не має наміру відпускати гравця. І має певний козир, адже в орендному договорі не прописана можливість достроково розірвання угоди. Тож за дострокове розірвання угоди турецький клуб вимагає заплатити гроші.

Турецький журналіст Гекан Дінч переконує, що Вегхорст готовий і сам заплатити за дострокове розірвання угоди з Бешикташем заради переходу в Манчестер Юнайтед. При цьому він туди теж перейде лише в оренду до кінця сезону.

Варто відзначити, що 30-річний Вегхорст за збірну Нідерландів провів лише 19 матчів, дебютувавши у 2018 році. За "ораньє" він забив 5 голів. Один з них – у ворота збірної України на Євро-2020.

На ЧС-2022 їх поїхав як резервіст. У першому матчі залишився в запасі. А в інших виходив на заміну наприкінці зустрічі. Не став винятком і чвертьфінал проти Аргентини. Цей матч нападник теж розпочав в запасі, і отримав жовту картку від арбітра, ще перебуваючи на лаві для запасних.

Але саме Вегхорст, вийшовши на заміну в другому таймі на 78-й хвилині, зумів двічі забити та зрівняти рахунок в основний час. Перший гол він забив на 83-й хвилині, а другий – на 90+11 хвилині після розіграшу штрафного.

Під час матчу форвард неодноразово провокував суперників та вступав з ними в суперечки. Тож навіть після фінального свистка капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав його "придурком" під час коментаря журналістам.